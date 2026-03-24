Врач рассказал, какие продукты тормозят выздоровление при простуде

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Орехи, холодные напитки, а также жирную и острую пищу стоит исключить из рациона на время лечения простуды. Об этом РИА Новости рассказала врач Регина Вуколова во вторник, 24 марта.

«Нежелательно есть орехи, потому что при простуде возникает воспаление слизистой оболочки горла, появляется сухость, а орехи могут усугубить ситуацию. По этой же причине во время простуды нельзя есть горячую и острую пищу», — уточнил специалист.

В стоп-лист на время следует также занести жирные блюда, которые увеличивают нагрузку на организм, и холодные напитки, они могут вызывать переохлаждение гортани и выступать катализатором воспалительных процессов. Соответственно, тёплое питьё и еда способствуют скорейшему выздоравлению, прогревая и смачивая гортань изнутри.