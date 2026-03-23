Чтобы знали матчасть и умели пользоваться приборами: студентов-метеорологов до конца года обеспечат новыми учебниками

В России до конца года студенты-метеорологи получат новый учебник. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на издательство «Наука», которое занимается публикацией специализированной литературы.
«Открытий в сфере погоды за последние годы сделано так много, что в российском издательстве «Наука» сейчас готовится к выходу в свет новый учебник по динамической метеорологии для вузов, который увидит свет уже в 2026 году», — заявила руководитель редакции наук о Земле Оксана Толстых.
В преддверии выпуска нового издания будущих синоптиков попросили назвать главные события в науке о предсказывании погоды. Символический топ-5 выглядит следующим образом:
- изобретение в 1592 году Галилео Галилеем прародителя всех термометров — термоскопа;
- гибель 14 ноября 1854 года 60 британских и французских военных кораблей, которые отправились воевать против Российской империи в Крыму. К трагедии привело нежелание европейского командования вкладываться в приборы для наблюдения за ветром и облаками;
- введение в 1802 году классификации облаков, сегодня любой школьник знает, а некоторые даже могут отличать три основных типа: кучевые, слоистые и перистые;
- изобретение радио Александром Поповым, хотя на самом деле инженер пытался смастерить «грозоотметчик», а после продолжал заниматься созданием приборов для метеорологических атмосферных измерений ;
- математик Илья Кибель в 1940 году нашёл первый в мире эффективный практический способ решения системы уравнений погоды. Его методику взяли на вооружение уже после Великой Отечественной войны и доля правильных прогнозов резко возросла.
