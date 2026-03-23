Минпромторг предложил забрать у маркетплейсов право устанавливать цены и скидки на товары

Маркетплейсы в России могут лишиться права самостоятельно устанавливать цены на товары, размещённые на онлайн-площадках. Об этом РБК пишет в понедельник, 23 марта.

По данным издания, такую меру Минпромторг заложил в проект концепции новой модели торговли. Ведомство предлагает закрепить право определять цену только за продавцом, который размещает товар на онлайн-площадке.

Менять правила хотят постепенно. Сначала маркетплейсы собираются обязать согласовывать с продавцами скидки, которые платформа даёт за свой счёт. При этом отказ не должен влиять на дальнейшую работу с площадкой. На следующем этапе онлайн-платформам могут полностью запретить участвовать в формировании цен.