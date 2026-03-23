Минпромторг предложил забрать у маркетплейсов право устанавливать цены и скидки на товары

Маркетплейсы в России могут лишиться права самостоятельно устанавливать цены на товары, размещённые на онлайн-площадках. Об этом РБК пишет в понедельник, 23 марта.
По данным издания, такую меру Минпромторг заложил в проект концепции новой модели торговли. Ведомство предлагает закрепить право определять цену только за продавцом, который размещает товар на онлайн-площадке.
Менять правила хотят постепенно. Сначала маркетплейсы собираются обязать согласовывать с продавцами скидки, которые платформа даёт за свой счёт. При этом отказ не должен влиять на дальнейшую работу с площадкой. На следующем этапе онлайн-платформам могут полностью запретить участвовать в формировании цен.
Крупные российские банки предлагали запретить маркетплейсам делать скидки и устанавливать разные цены в зависимости от карты покупателя. Инициатива вызвала резкую критику со стороны онлайн-площадок: они обвинили гигантов в попытке ограничить конкуренцию нерыночными методами. В Ozon и Wildberries предупредили, что изменение правил приведёт к росту стоимости товаров. В конфликт компаний просили вмешаться главу ЦБ.