В России из-за упоминаний наркотиков начали маркировать современные переводы Ремарка и Стейнбека

Современные переводы зарубежной классики, в которых есть упоминания наркотиков, в России начали включать в перечень книг для специальной маркировки. Об этом РИА Новости пишет в понедельник, 23 марта.

С 1 марта вступили в силу изменения в федеральный закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Они предусматривают административную и уголовную ответственность за распространение произведений литературы и искусства с упоминанием наркотиков.

На сайте Российского книжного союза (РКС) появился отраслевой перечень книг, которые содержат такие упоминания и требуют специальной маркировки. Этот список издатели составили для саморегулирования, чтобы снизить риски штрафов и выработать единый подход к применению закона.

«Классика, вышедшая в свет до 1 августа 1990 года, как и её переводы, выпущенные до этой даты, под действие закона не попадает. Однако современные переводы зарубежной классики, вышедшие после 1990 года, где упоминаются наркотики, по мнению отраслевых экспертов, попадают однозначно и требуют маркировки», — заявила председатель комитета РКС по электронным ресурсам и цифровой трансформации книжного рынка Елена Бейлина.

Таким образом под требования попал, например, перевод романа Ремарка «Гэм», выпущенный издательством АСТ, поскольку был выполнен Ниной Фёдоровой в 2017 году. По той же причине в перечень включили произведение Стейнбека «К востоку от Эдема». Маркировке также подлежат переводы рассказов Жана-Поля Сартра из сборника «Тошнота. Стена. Слова. Ставок больше нет», сделанные в 2014–2019 годах.

В список вошли и произведения современных авторов. По данным агентства, помечать теперь будут книги Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками.