Депутат Госдумы поглумился над смертью Чака Норриса, а через день извинился «по приказу полковника»

Депутат Госдумы Владимир Самокиш опубликовал в своём телеграм-канале оскорбительный пост о смерти Чака Норриса и задел поклонников актёра грубой манерой высказывания. Об этом пишет «Газета.Ru».

Скандальная публикация появилась 20 марта. В посте депутат написал (орфография и пунктуация автора сохранены): «Сдох чак норрис. Чо, скорбим <...>?» Подписчики сочли такую подачу неуважительной и начали возмущаться в комментариях. Как пишет издание, в ответ от лица Самокиша стали появляться нецензурные высказывания.

Вскоре публикация о Чаке Норрисе исчезла из телеграм-канала народного избранника. Уже на следующий день там появился новый пост — с извинениями перед всеми, кого он задел.

«Полковник Макаров В.С. мне приказал просить прощения у всех, кого вчера обидел, вольно или невольно, и доложить ему о выполнении приказа. Я человек, который, в своей жизни, беспрекословно выполнял и буду выполнять приказы. Был неправ, искренне прошу меня простить. Приказ полковника Макарова выполнил. Самокиш В.И.» — говорится в публикации (орфография и пунктуация автора сохранены).