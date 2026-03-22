Росреестр назвал самые распространённые названия улиц в России

Самыми распространёнными в России остаются названия улиц, связанные с советской эпохой. Об этом со ссылкой на пресс-службу Росреестра пишет РИА Новости в воскресенье, 22 марта.

«Улиц с одинаковыми названиями в России десятки тысяч. Исходя из нашего Государственного каталога географических названий, импровизированный хит-парад самых часто встречающихся улиц выглядит так: Октябрьская (и вариации вроде «Х-летия Октября»), Ленина, Советская», — следует из сообщения.

В десятку самых распространённых также вошли улицы Гагарина, Победы, Кирова, Мира, Пушкина, Садовая и Заречная.