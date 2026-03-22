Эксперты объяснили, в каких случаях можно вернуть билет в театр или на концерт

Покупатели билетов на концерты, спектакли и другие зрелищные мероприятия могут вернуть деньги при возврате, если будут соблюдать установленные правила. Подробным порядком действий в телеграм-канале Роспотребнадзора поделились в воскресенье, 22 марта.

Как отметили в ведомстве, механизм закреплён постановлением правительства РФ от 18 сентября 2020 года №1491. Если человек отказывается от посещения не из-за болезни и не из-за смерти близкого родственника, подать заявление нужно минимум за три дня до мероприятия.

Ещё один важный момент: приобретённый билет должен быть действительным и купленным по полной стоимости (без льгот, скидок или специальных акций). Для возврата понадобятся паспорт и оригинал неиспользованного абонемента. Если оформление было электронным, к заявлению нужно приложить распечатанную копию с реквизитами и копию электронного кассового чека.

На рассмотрение заявления и документов организатору или уполномоченному лицу даётся не больше десяти дней с момента приёма. После этого посетителю должны сообщить, вернут ему деньги или нет. При отказе можно обратиться в суд. За помощью в составлении претензии Роспотребнадзор советует идти в территориальное подразделение ведомства.