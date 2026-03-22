С 2027 года российских старшеклассников начнут учить по новому стандарту

С 1 сентября 2027 года российские школьники в 10 и 11 классах начнут учиться по новому образовательному стандарту. Об этом заявил эксперт Минпросвещения, руководитель ИСМО имени В. С. Леднёва Максим Костенко, его слова РИА Новости приводит в воскресенье, 22 марта.

Подростки смогут изучать все предметы на базовом уровне, не выбирая профиль. А для тех, кто хочет углублённых знаний, сохранят действующие курсы — на их основе можно будет формировать специализированные классы: медицинские, инженерные, судостроительные, лингвистические или другие.

«Второе существенное изменение — стандарт впервые чётко регламентирует, какое оборудование должно быть в каждом предметном кабинете — от цифровых лабораторий по химии и физике до бинокулярных микроскопов и моделей ракет», — добавил Костенко.

Хотя новые правила вступят в силу через полтора года, школам, по словам специалиста, уже сейчас стоит оценивать запросы родителей, составлять учебные планы и заранее предусматривать покупку необходимого оборудования. Предполагается, что изменения помогут детям получать больше практических навыков.