В России предложили создать публичный рейтинг управляющих компаний

В России должен появиться открытый рейтинг управляющих компаний. С такой инициативой выступил первый зампред думского комитета по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, его РИА Новости цитирует в воскресенье, 22 марта.

«В России следует создать публичный рейтинг управляющих компаний. Данная инициатива — это попытка внедрить в сферу ЖКХ работающие рыночные механизмы: прозрачность, конкуренцию и реальную ответственность перед потребителем, которые позволят навести порядок в отрасли. Люди платят растущие тарифы, но часто не понимают, на что уходят их деньги и часто не могут повлиять на ситуацию, даже если компания работает откровенно плохо», — заявил парламентарий.

Как считает Кошелев, рейтинг стоит разместить на сайте ГИС ЖКХ, чтобы собственники видели оценку своей управляющей компании и могли сопоставить её с другими. Предполагается, что учитывать будут конкретные показатели, в том числе качество услуг и скорость решения проблем.

Жильцам, по мнению депутата, стоит дать возможность влиять на оценку. Если компания стабильно оказывается внизу списка — это может стать весомым доводом для досрочного расторжения договора.

Низкие позиции в рейтинге также могут стать поводом для внеплановой проверки Госжилинспекции. Если после предписаний ситуация не изменится в течение полугода, для УК это может закончиться аннулированием лицензии.

По задумке автора инициативы, механизм поможет постепенно убрать с рынка слабые и недобросовестные компании. Те же УК, которые действительно работают с домами, смогут получить преимущество перед конкурентами.