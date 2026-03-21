Россиян предупредили о штрафах за сорванные подснежники

Россиянам может грозить штраф до 1 млн рублей или лишение свободы за сбор подснежников, занесённых в Красную книгу. Об этом РИА Новости сообщил член комиссии Общественной палаты РФ Евгений Машаров.

По его словам, за уничтожение редких растений предусмотрены административные штрафы: для граждан — от 2,5 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 15 до 20 тысяч, для юридических — от 500 тысяч до 1 млн рублей. Кроме того, нарушителю могут предъявить иск о возмещении вреда окружающей среде.

Подснежники относятся к видам, находящимся под угрозой исчезновения, поэтому любые действия, ведущие к сокращению их численности, запрещены законом.

«Если сбор был умышленным, либо уничтожено особо ценное растение; если правонарушение совершено на территории национального парка, заповедника или иной особо охраняемой природной территории, наказание может достигать лишения свободы на срок до четырёх лет со штрафом до миллиона рублей», — отметил Машаров.