В российских школах появятся новые учебники по языкам республик

В России началась работа над созданием новых учебников по родным и государственным языкам республик. Об этом, ссылаясь на Минпросвещения РФ, пишет ТАСС в субботу, 21 марта.

Разработкой занимается Федеральный институт родных языков народов России. Как отметили в ведомстве, речь идёт о формировании единых линеек учебников, которые будут использоваться на протяжении всего школьного обучения — с 1-го по 11-й класс.

«Создание единой линейки учебников по родным языкам и государственным языкам республик Российской Федерации станет новым этапом для всей системы языкового образования. Благодаря единым программам федерального уровня изучение языка будет сопровождать ученика на всём его школьном пути», — заявил министр просвещения Сергей Кравцов.

В министерстве уточнили, что в 2025 году уже подготовлены рукописи учебников по четырём государственным языкам республик — коми, тувинскому, чувашскому и саха (якутскому). Всего за год создали 54 учебника по шести родным и четырём государственным языкам, а также 13 методических пособий для педагогов.

Сейчас часть материалов проходит дополнительную проверку: 45 учебников и десять методических пособий направят на экспертизу.

В 2026 году планируется завершить проверку, доработать учебники и включить их в федеральный перечень.