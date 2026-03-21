Возвращение BTS: концерт из Сеула покажут в российских кинотеатрах

Концерт южнокорейской группы BTS покажут в российских кинотеатрах. Об этом сообщает ТАСС.

Выступление под названием The Comeback Live: Arirang состоится в субботу, 21 марта, на площади Кванхвамун в центре Сеула. Ожидается, что событие соберёт около 260 тысяч зрителей — это может стать самым массовым мероприятием в стране со времён чемпионата мира по футболу 2002 года.

В России трансляцию концерта организуют в нескольких городах. В Москве показ запланирован на 24 марта в кинотеатре «Отрада». Как уточнили представители площадки, продажу билетов откроют за день-два до сеанса.

В Екатеринбурге концерт покажут уже 21 марта в кинотеатрах «Пассаж синема» и «Гринвич синема». В «Пассаже» также заявлены дополнительные показы — 22 марта и 4 апреля.

Это первое выступление BTS с 2022 года, которое будет доступно для широкой аудитории.