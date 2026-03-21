Еврокомиссия предложила снизить план по заполнению газохранилищ — СМИ

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Еврокомиссия призвала государства ЕС пересмотреть подход к хранению газа и снизить целевые показатели. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на письмо еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена.

По данным издания, предлагается уменьшить планку заполнения газохранилищ до 80% — это на 10 процентных пунктов ниже действующего ориентира. Кроме того, странам советуют не торопиться с закачкой топлива и распределить закупки равномерно в течение сезона.

«Йоргенсен заявил, что государства-члены должны снизить целевые показатели для своих газохранилищ до 80% заполнения… Он рекомендовал странам постепенно начать восполнять запасы во избежание «ажиотажа в конце лета», который может оказать давление на рынки», — сообщает Financial Times.

Также в письме отмечается, что крайний срок достижения целевых показателей могут сдвинуть на 1 декабря — это на месяц позже, чем предусмотрено действующими правилами ЕС.

Меры обсуждаются на фоне напряжённой ситуации на Ближнем Востоке и направлены на снижение спроса и давления на энергетические рынки.