Банк России снизил ключевую ставку до 15% годовых

Банк России в пятницу, 20 марта, снизил ключевую ставку до 15% годовых. Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Совет директоров Банка России 20 марта принял решение снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 15% годовых. Экономика приближается к траектории сбалансированного роста. В феврале рост цен ожидаемо замедлился после временного ускорения в январе. Устойчивые показатели текущего роста цен, по оценке Банка России, остаются в диапазоне 4–5% в пересчете на год. Вместе с тем значимо выросла неопределенность со стороны внешних условий», — говорится в сообщении.

Центробанк будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

Ключевая ставка — минимальный процент, под который ЦБ выдает кредиты коммерческим банкам и принимает от них средства на депозиты. Повышение показателя способствует снижению инфляции: кредиты дорожают, поэтому становится выгоднее открывать вклады и сберегать. Спрос на товары и услуги сокращается, цены растут медленнее. При понижении ставки кредиты дешевеют, что стимулирует потребление и инвестиции.