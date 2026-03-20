Глава Роспотребнадзора заявила о рекордном числе контактов людей с вирусом оспы обезьян

Число контактов людей с вирусом оспы обезьян достигло максимальных значений за всю историю наблюдений. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании коллегии ведомства, пишет ТАСС в пятницу, 20 марта.

По её словам, ситуация остаётся напряжённой, и специалисты внимательно отслеживают возможные изменения вируса. «Такого количества контактов с людьми у вируса в его истории, безусловно, не было», — отметила Попова.

Она подчеркнула, что Роспотребнадзор ведёт постоянный мониторинг внешних эпидемиологических рисков для России. Научные организации ведомства анализируют данные из различных источников. В поле внимания специалистов остаются и другие инфекции. Среди них — лихорадка чикунгунья, вирус Нипах, грипп птиц и животных, малярия и ряд других заболеваний.