Голикова предупредила о риске «эпидемии» диабета в России

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Показатели по сахарному диабету в России вызывают серьёзную обеспокоенность и могут привести к масштабному росту заболевания. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора. Эксперта цитирует РИА Новости в пятницу, 20 марта.

По её словам, текущие данные за 2025 год указывают на тревожную динамику. «Болезнь угрожает превратиться в эпидемию. И показатели, которые мы сейчас фиксируем по итогам 2025 года, вызывают у нас серьёзное беспокойство», — отметила Голикова.

Одной из ключевых причин роста заболеваемости она назвала пищевые привычки населения.



