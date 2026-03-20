Россия за месяц резко нарастила экспорт вина в Китай

Россия в феврале существенно увеличила экспорт вина в Китай. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на данные китайской таможни, объёмы поставок выросли в 1,7 раза по сравнению с январём.

В денежном выражении экспорт увеличился на 85,6 тысячи долларов — с 51,1 тысячи месяцем ранее. При этом в годовом сравнении показатели остаются ниже: поставки оказались в 2,3 раза меньше, чем в феврале прошлого года.

Несмотря на рост российского экспорта, лидерами по поставкам вина в Китай остаются другие страны. В феврале больше всего продукции в страну ввезли из Австралии — на 44,5 миллиона долларов. Далее следуют Франция с объёмом 25,9 миллиона и Италия — 6,1 миллиона долларов.