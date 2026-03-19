ИИ-двойник покойного Вэла Килмера сыграет главную роль в новом фильме

В новом фильме «На глубине могилы» главную роль исполнит ИИ-клон американского актёра Вэла Килмера, скончавшегося в апреле прошлого года. Об этом сообщили создатели картины, пишет SCMP.

Килмер, известный по фильмам «Бэтмен навсегда», «Лучший стрелок» и The Doors, изначально был утверждён на роль священника Финтана — католика и спиритуалиста из числа коренных американцев. Однако из-за осложнений, вызванных раком горла, актёр не смог принять участие в съёмках.

В пресс-релизе кинокомпании отмечалось, что этот персонаж был близок Килмеру по культурным и духовным причинам. Создатели проекта решили сохранить участие артиста в фильме с помощью цифровых технологий. Значительную часть экранного времени займёт его ИИ-двойник. Инициативу поддержали дочь актёра и другие наследники.

Помимо цифровой версии Килмера, в картине снимутся Том Фелтон, известный по фильмам о Гарри Поттере, и шотландская актриса Эбигейл Лаури.