Госдума отклонила законопроект о внесении группы крови в паспорта

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Госдума на пленарном заседании отклонила законопроект, предусматривающий внесение информации о группе крови и резус-факторе в паспорта граждан и акты о рождении. Об этом пишет ТАСС в четверг, 19 марта.

Документ был внесён в парламент в сентябре депутатом фракции «Справедливая Россия» Михаилом Делягиным. Он предлагал закрепить соответствующие изменения в законе «О гражданстве Российской Федерации», а также в законодательстве об актах гражданского состояния.

Согласно инициативе, сведения о группе крови и резус-факторе должны были указываться в паспортах россиян и свидетельствах о рождении. Профильный комитет Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства не поддержал законопроект. В заключении отмечается, что действующее законодательство уже позволяет гражданам по желанию вносить такие данные в паспорт. Кроме того, при проведении медицинских процедур, связанных с переливанием крови, в любом случае требуется повторное определение группы крови непосредственно перед трансфузией.