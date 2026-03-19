Лабубу получат собственный полнометражный фильм

Компания Pop Mart, выпускающая игрушки Лабубу, и студия Sony Pictures объявили о работе над полнометражным фильмом по мотивам франшизы. Об этом, ссылаясь на заявление компаний, пишет BBC.

Режиссёрское кресло займёт Пол Кинг, известный по фильмам «Вонка»6+, «Паддингтон»6+ и сериалу «Майти буш»16+. Он также выступит одним из продюсеров и напишет сценарий вместе со Стивеном Левенсоном — автором сценической версии «Дорогого Эвана Хансена»16+ и картины «Тик-так... Бум!»16+. Создатель персонажа Касинг Лунг примет участие в проекте в качестве исполнительного продюсера.

Лента будет совмещать игровое кино и компьютерную анимацию. Пока проект находится на ранней стадии разработки, дата премьеры не называется.

Лабубу больше десяти лет назад придумал гонконгский художник Касинг Лунг. Это лесной эльф, образ которого вдохновлён скандинавской мифологией. Персонаж входит в серию книг «Монстры»6+, где собраны и другие фэнтезийные герои.