Российские власти хотят, чтобы к 2030 году продлёнку в школах посещало не менее 17,6% младшеклассников

К 2030 году доля учеников начальной школы, посещающих группы продлённого дня, должна вырасти до 17,6%. Об этом, ссылаясь на главу Минпросвещения Сергея Кравцова, пишет РИА Новости в четверг, 19 марта.

Сейчас продлёнку посещают более 1,43 млн детей. В начале прошлого учебного года показатель составлял 16,48%, а по всей стране работало свыше 49 тысяч групп.

«В прошлом году в школах страны было дополнительно создано 12 930 групп продленного дня для учеников 1–4-х классов. Этот результат превысил плановый показатель более чем в 12 раз», — заявил министр.

По словам Кравцова, группы продлённого дня перестают быть просто местом присмотра за детьми после уроков. Сейчас это полноценная образовательная и воспитательная среда, где школьники могут делать домашние задания, посещать развивающие занятия и находиться в безопасности, пока родители не вернутся с работы.