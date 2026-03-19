В Китае мужчина восемь лет жил с металлической палочкой в горле

Китайские врачи извлекли из горла пациента металлическую палочку для еды, которая пробыла там восемь лет. Об этом со ссылкой на Центральную больницу Даляньского технологического университета сообщает РИА Новости в четверг, 19 марта.

46-летний мужчина по фамилии Ван обратился к медикам с жалобами на боль в горле и ощущение инородного тела. Обследование показало, что в глотке всё это время находилась металлическая палочка длиной около 12 см. Как выяснилось, житель Поднебесной случайно проглотил её во время еды восемь лет назад. Ещё тогда врачи объяснили, что для удаления потребуется операция с разрезом на шее, однако пациент испугался и отказался от вмешательства.

Все эти годы мужчина мирился с дискомфортом и не придавал ему серьёзного значения. В больнице отметили, что пациент также злоупотреблял алкоголем, из-за чего мог игнорировать симптомы.

Палочка застряла в задней стенке глотки и частично выступала. Вану повезло, что серьёзных повреждений слизистой не было — это позволило провести операцию без осложнений. Инородное тело удалили с помощью малоинвазивного вмешательства, всё прошло успешно, с минимальной кровопотерей.