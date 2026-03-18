Совфед одобрил закон об обязательном отстранении чиновников за игнорирование предписаний ФАС

Совет Федерации одобрил закон, после которого сотрудникам органов тарифного регулирования в регионах будет сложнее отделаться штрафом за игнорирование требований ФАС. Об этом пишут «Известия» в среду, 18 марта.

Поправки касаются чиновников, которые систематически не исполняют предписания антимонопольщиков. Если нарушение за год повторится три раза и более, наказание станет безальтернативным — дисквалификация.

Сейчас за неисполнение предписаний должностным лицам грозит штраф 50 тысяч рублей или отстранение на срок до трёх лет. Для юрлиц предусмотрен штраф до 150 тысяч рублей, но, как отмечается в материале, такая мера не всегда работает. Изменения внесут в ст. 15.1 КоАП РФ.