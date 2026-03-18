Почти 950 рублей за литр: водка стала самым подорожавшим алкоголем в России

В феврале 2026 года водка оказалась самым подорожавшим алкогольным напитком в России. Об этом со ссылкой на данные Росстата и оценки участников рынка пишет «Коммерсант» в среду, 18 марта.

Средняя розничная цена литра водки достигла 948,48 рубля, что на 16,08% больше, чем год назад. За месяц напиток прибавил ещё 2,4%. Для сравнения: пиво за последние 12 месяцев подорожало на 14,96%, креплёное вино — на 12,6%, коньяк — на 10,09%.

Участники рынка связывают рост цен сразу с несколькими причинами. Среди них — повышение акцизов на спирт, увеличение минимальной розничной стоимости, а также подорожание сырья, упаковки, логистики и производственных расходов.

Как отметил директор алкогольной компании «Винторг» Родион Лукманов, с начала 2026 года акциз на алкоголь крепче 18% вырос на 11,4%, до 824 рублей за литр спирта. Минимальная розничная цена на водку при этом увеличилась на 17,1% — до 409 рублей за бутылку объёмом 0,5 литра.

Сильнее всего рост нагрузки ударил по самым дешёвым позициям, считает президент Ladoga Вениамин Грабар. По его словам, из-за этого граница между сегментами эконом- и премиум-сегментом стала размываться, а часть покупателей перешла на более дорогие марки.

Эксперты считают, что рост цен продолжится как минимум до конца марта, когда рынок окончательно перейдёт на новые расценки. Дополнительное давление на стоимость водки, по оценке Лукманова, может оказать и новая схема оплаты акциза, которую собираются запустить в третьем квартале 2026-го.

На фоне подорожания спрос на водку, как ожидается, начнёт снижаться. По оценкам участников рынка, продажи по итогам года могут просесть на 2–3%, прежде всего в бюджетном сегменте, тогда как премиальные бренды, наоборот, сохранят позиции или даже прибавят.