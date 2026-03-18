В России единственное ипотечное жильё при банкротстве предложили продавать по-новому

В России подготовили новые поправки к правительственному законопроекту о банкротстве граждан, у которых есть единственное ипотечное жильё. Об этом «Известия» пишут в среду, 18 марта.

Доработанный документ меняет порядок распределения денег после продажи такой квартиры. Сначала из суммы, вырученной от продажи квартиры, хотят покрывать расходы на торги. Оставшиеся деньги предлагается делить так: до 80% — банку-залогодержателю, 10% — кредиторам первой и второй очередей, ещё 10% — самому должнику.

Получить всю свою долю человек сможет не всегда. Выплату предлагают ограничить размером первоначального взноса и уже внесённых ипотечных платежей. Суд также сможет уменьшить сумму, если сочтёт поведение должника недобросовестным или решит, что оставшихся денег хватит на более скромное жильё.

Часть экспертов считает, что такая мера хотя бы немного смягчит последствия банкротства. По их мнению, человек после продажи квартиры не останется совсем без денег, а кредиторы будут меньше затягивать процедуру. Впрочем, у схемы нашли и слабые места.

«Предлагаемые поправки в закон о банкротстве — это долгожданная мера, которая устраняет несправедливость. Раньше семья с ипотекой могла потерять единственное жильё и остаться на улице вообще без средств, даже если квартира стоила дороже оставшегося долга банку. Новые правила гарантируют, что люди не останутся «на нуле». Однако для молодых родителей, которые только планируют ипотеку, называть эту меру «спасительной» было бы преждевременно», — считает член комитета Российской гильдии риэлторов по ипотеке Денис Моргунов.

Для семей, которые взяли ипотеку недавно, выплата может оказаться совсем небольшой: в первые годы большая часть платежей уходит на проценты, а не на погашение основного долга.

«Учитывая, что медианный первоначальный взнос по семейной ипотеке составлял около 2,3 млн рублей, семья рискует потерять не только квартиру и всё, что было выплачено сверх этой суммы, но и, по сути, возвращается к точке старта с очень скромным капиталом, которого в текущих условиях явно недостаточно даже для первоначального взноса за новое жильё», — отмечает директор программы ФМЦ повышения финансовой грамотности населения ИГСУ РАНХиГС Нина Гукасова.

Отдельный вопрос — что будет с бывшими супругами и детьми от предыдущих браков. Специалисты обращают внимание, что законопроект в первую очередь учитывает интересы самого должника и его нынешнюю семью, если они живут вместе.

«Во-первых, деньги получает не семья, а должник. Во-вторых, в каком браке приобретена квартира в ипотеку, обычно решается ещё при разводе, потому что банк не допускает неопределённости с объектом залога. Поэтому вопрос во многом зависит от того, как ранее были урегулированы имущественные отношения и обязательства между супругами», — напоминает председатель рабочей группы Федеральной палаты адвокатов РФ по проблемам в сфере банкротства Вячеслав Голенев.

Нет единого мнения и о влиянии нововведения на рынок жилья. Как отмечается в материале, одни эксперты считают, что понятный механизм ускорит продажу таких квартир и увеличит число объектов на торгах, другие уверены, что куда сильнее на цены и спрос влияют ключевая ставка, инфляция и общая ситуация на ипотечном рынке.