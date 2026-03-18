В России предложили предупреждать о переводах иноагентам и фигурантам списка террористов и экстремистов

В российских банковских приложениях хотят ввести предупреждения при переводе денег людям и организациям, которые внесены в реестр иноагентов или перечень экстремистов и террористов. Об этом со ссылкой на обращение вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова к главе ЦБ Эльвире Набиуллиной пишет РИА Новости в среду, 18 марта.

«Прошу рассмотреть возможность внедрения в банковских приложениях специальной системы уведомлений. В случае если получатель перевода включён в один из указанных реестров, пользователю может выводиться предупреждение, например: «Получатель включён в реестр иностранных агентов / перечень экстремистских или террористических организаций», — говорится в документе.

По словам Чернышова, сейчас в банковских приложениях отображаются только имя получателя или номер телефона. Из-за этого человек не всегда может быстро понять, кому именно переводит деньги, особенно если речь идёт об оплате курьеру, мастеру, небольшому магазину или частному исполнителю.

Депутат считает, что новая мера поможет повысить информированность пользователей и снизить риск случайных переводов. Она также может стать дополнительной защитой в случаях, если банковские данные человека окажутся скомпрометированы.