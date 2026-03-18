Чёрный цвет назвали главным трендом весны 2026 года

Чёрный цвет этой весной останется главным в гардеробе модников, несмотря на постоянную смену трендов. Об этом со ссылкой на фешен-эксперта, основательницу Высшей школы имиджа и стиля и арт-директора французского бренда Michel Kataná Наталью Семёнову пишет «Газета.Ru».

По мнению эксперта, особенно органично чёрный смотрится в большом городе: он сочетается с ритмом мегаполиса, архитектурой и общей графичностью городской среды. При этом сейчас его носят уже не так, как несколько лет назад.

«Если раньше был популярен тотальный чёрный образ, то сейчас он чаще становится базой для более сложной палитры. Чёрное пальто, тренч или костюм создают основу образа, к которой добавляются мягкие и глубокие оттенки — шоколад, серый, оливковый», — заметила Семёнова.

Вторым заметным цветом сезона специалист считает шоколадный. В последние сезоны он всё увереннее вытесняет чёрный в роли главного «дорогого» оттенка гардероба и особенно выигрышно смотрится в пальто, костюмах и шарфах.

«Например, кашемировый палантин цвета горького шоколада всегда выглядит роскошнее, чем такой же чёрный. Шоколад подчеркиваёт мягкость кашемира и игру света на ткани, тогда как чёрный часто визуально гасит текстуру», — заявляет эксперт.

В список трендовых цветов весны также попал серый, прежде всего его сложные варианты — графитовый, холодный серый, серебристо-дымчатый и мягкий жемчужный.