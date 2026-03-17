На границе Ливана и Сирии установили 26-метровую статую Христа

В ливанской деревне Аль-Каа, расположенной у границы с Сирией, установили статую Иисуса Христа высотой 26 метров. Об этом, ссылаясь на автора и исполнителя проекта Фади Эльяса Авада, пишет РИА Новости во вторник, 17 марта.

Монумент состоит из двух частей: 10-метрового основания и 16-метровой статуи. По словам Авада, идея проекта появилась давно, но именно сейчас приобрела особый смысл: «Статуя Христа — это наше послание мира и знак того, что христиане остаются на своей земле».

Аль-Каа находится в северной части долины Бекаа и считается одним из старейших поселений в этом районе Ливана. Большинство местных жителей — христиане, главным образом марониты и греко-католики. В окрестностях деревни сохранились древние церкви и монастыри.

На востоке Ливана такие населённые пункты образуют цепочку небольших анклавов. В долине Бекаа и соседнем районе Хермель насчитывается около сорока деревень и городков с преимущественно христианским населением, хотя в целом значительную часть жителей региона составляют мусульмане-шииты.