«Я очень сильно хочу жить»: Лерчек впервые вышла на связь после новостей о раке желудка

Блогер Валерия Чекалина, известная как Лерчек, впервые обратилась к подписчикам после сообщений о раке желудка четвёртой стадии и приостановке уголовного дела. Об этом пишет RTVI.

Видео с её обращением в соцсетях опубликовал жених Чекалиной Луис Сквиччиарини, который также является отцом её недавно родившегося четвёртого ребёнка. В ролике блогер подтвердила страшный диагноз.

У меня действительно рак желудка четвертой степени. Но я очень сильно хочу жить, и я буду жить», — сказала Чекалина, сдерживая слёзы.

Лерчек также сообщила, что уголовное дело о незаконном выводе более 250 млн рублей в ОАЭ в отношении неё приостановили. Суд также смягчил меру пресечения: домашний арест заменили запретом определённых действий.

Главным для себя сейчас блогер назвала здоровье, добавив, что поддержка людей и молитвы тоже очень важны. В комментариях под видео Сквиччиарини написал, что теперь семья сможет сосредоточиться на лечении Лерчек. Аргентинец поблагодарил всех, кто помогает паре, и заявил, что сделает всё возможное ради спасения возлюбленной.