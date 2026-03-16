В России число банкоматов упало до минимума за 15 лет

По итогам прошлого года число банкоматов в России сократилось до самого низкого уровня за последние 15 лет. Об этом, ссылаясь на данные ЦБ, пишет РИА Новости в понедельник, 16 марта.

В начале 2026-го в России работало 138 028 банкоматов — это самый низкий показатель с середины 2010-го. За последний год комплексов для приёма и выдачи наличных стало меньше на 5,9 тысячи.

Сама сеть сокращается уже около десяти лет: на пике, в середине 2014 года, в стране было 235,5 тысячи таких устройств. При этом темпы снижения сейчас уже не такие резкие: в 2024-м число банкоматов уменьшилось почти на 7 тысяч, а в 2023-м — сразу на 29 тысяч.