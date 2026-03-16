Премьер Польши заявил, что стране грозит сценарий Brexit

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что для страны стал реальным риск сценария, похожего на британский Brexit. Об этом, ссылаясь на соцсети политика, пишет «Коммерсант» в понедельник, 16 марта.

«Polexit сегодня представляет собой реальную угрозу! Обе фракции крайне правого альянса «Конфедерация» и большинство членов партии «Право и справедливость» (PiS) хотят этого. [Президент Польши Кароль] Навроцкий — их покровитель. Россия, американская партия MAGA и европейские правые во главе с [президентом Венгрии Виктором] Орбаном хотят разрушить ЕС. Для Польши это будет катастрофой. Я сделаю всё возможное, чтобы остановить их», — написал Туск.

Brexit (от англ. Britain — Британия и exit — выход) — термин, которым обозначают выход Великобритании из Евросоюза. Процедура официально завершилась в 2020 году, а решение было принято на референдуме 2016-го: тогда 51,9% проголосовавших высказались за возвращение контроля над законами, границами и экономикой.