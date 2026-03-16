В Казахстане приняли новую конституцию, на референдуме её поддержало большинство проголосовавших. Об этом, ссылаясь на главу Центризбиркома Нурлана Абдирова, сообщает РИА Новости в понедельник, 16 марта.

«Число граждан, проголосовавших за положительное решение вынесенного на референдум вопроса о принятии новой Конституции республики Казахстан, проект которой опубликован в средствах массовой информации 12 февраля 2026 года, составило 7 954 667 человек, или 87,15%, от принявших участие в голосовании во всех регионах страны», — заявил руководитель республиканского госоргана.

Референдум по проекту новой конституции прошёл в Казахстане 15 марта. Ещё до публикации официальных данных экзитполы показывали, что инициативу поддержали от 86,7% до 88,6% участников. Документ предполагает перераспределение полномочий между ветвями власти и усиление роли парламента. Окончательные итоги голосования Центризбирком должен подвести в течение семи дней — до 21 марта.