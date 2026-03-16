Стали известны победители «Оскара-2026»

Стали известны победители премии «Оскар-2026» в главных и технических номинациях. Список лауреатов опубликован на сайте «Кинопоиск».

Лучшим фильмом в опубликованных итогах названа «Битва за битвой»18+. Награду за лучшую мужскую роль получил Майкл Б. Джордан за фильм «Грешники»18+, а лучшей актрисой указана Джесси Бакли за картину «Хамнет: История, вдохновившая Гамлета»18+.

Победу в режиссёрской номинации присудили Полу Томасу Андерсону за «Битву за битвой». В актёрских категориях второго плана отмечены Шон Пенн («Битва за битвой») и Эми Мэдиган («Орудия»18+).

Лучшим оригинальным сценарием признаны «Грешники», адаптированным — «Битва за битвой». Эта же картина указана победителем в категории «Лучший кастинг».

В технических номинациях чаще других встречаются «Грешники», «Франкенштейн»18+ и «Битва за битвой». Первый фильм победил в категориях «Лучшая операторская работа» и «Лучший саундтрек», второй — в номинациях за работу художника-постановщика, дизайн костюмов, грим и причёски, а также звук. Картину Пола Томаса Андерсона отметили за лучший монтаж.

Лучшим международным фильмом стала норвежская лента «Сентиментальная ценность». В анимационной номинации победил «Кей-поп-охотницы на демонов»12+, а лучшей документалкой признали Mr. Nobody Against Putin16+.

Среди короткометражных лауреатов в списке значатся All the Empty Rooms16+, The Singers18+ и «Девушка, которая плакала жемчугом»16+.