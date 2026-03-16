Россияне пересели с хрена на аджику: потребление соуса увеличилось на 11%

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Самым популярным соусом у россиян в 2025 году стала аджика, потребление которой увеличилось на 11%. Больше всего позиций сдал хрен, откатившийся сразу на 8%. Такую статистику приводит РИА Новости в понедельник, 16 марта.

Производители аджики увеличили свою прибыль сразу на 16%. Вторую строчку в списке соусов-лидеров заняла горчица, показав рост на 4% количественном выражении и на 11% в денежном. Закрывает топ-3 сметана — продажи увеличились всего на 1% в весе, и сразу на 20% в рублях.

В 2025-м меньше потребляли уксус и томатную пасту — объёмы продаж снизились на 3%.