Россияне пересели с хрена на аджику: потребление соуса увеличилось на 11%

Самым популярным соусом у россиян в 2025 году стала аджика, потребление которой увеличилось на 11%. Больше всего позиций сдал хрен, откатившийся сразу на 8%. Такую статистику приводит РИА Новости в понедельник, 16 марта.

Производители аджики увеличили свою прибыль сразу на 16%. Вторую строчку в списке соусов-лидеров заняла горчица, показав рост на 4% количественном выражении и на 11% в денежном. Закрывает топ-3 сметана — продажи увеличились всего на 1% в весе, и сразу на 20% в рублях.

В 2025-м меньше потребляли уксус и томатную пасту — объёмы продаж снизились на 3%. 

«Клопс» делится рецептами, которые помогут скрасить ожидание салатов и горячего.

