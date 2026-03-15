Жильцам многоквартирных домов хотят разрешить самим настраивать отопление в квартирах

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Жильцам многоквартирных домов хотят дать возможность самостоятельно регулировать отопление в квартирах и платить только за фактическое потребление энергии. Об этом, ссылаясь на первого зампреда думского комитета по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, пишет РИА Новости в воскресенье, 15 марта.

Сейчас система централизованного отопления работает по усреднённым нормативам и единому графику: батареи включают и отключают по календарю, а не по погоде. Из-за этого в межсезонье жители либо мёрзнут, либо открывают окна, если на улице становится жарко.

«Нашей целью является внедрение в каждом жилом помещении автономной системы, позволяющей управлять нагревом батарей и учитывающей фактическое потребление тепла через индивидуальный счётчик», — заявил парламентарий.

По мнению Кошелева, оснащение квартир приборами учёта и регуляторами температуры даст людям возможность контролировать микроклимат и экономить на коммунальных платежах.

«Такой подход можно назвать наиболее справедливым: он предполагает оплату исключительно за тот объём тепловой энергии, который был реально израсходован. Это, в свою очередь, мотивирует граждан бережнее относиться к ресурсам и сокращать свои расходы», — подытожил депутат.