В Австралии айтишник с помощью ИИ создал вакцину от рака для своей собаки

Австралийский IT-предприниматель Пол Конингем с помощью нейросетей и учёных разработал персонализированную онковакцину для своей собаки. Об этом пишет The Australian.

Помесь стаффордширского терьера и шарпея по кличке Рози взяли из приюта в 2019 году. В 2024-м у собаки диагностировали мастоцитоз — агрессивную форму рака. Химиотерапия и операция замедлили развитие болезни, но не остановили рост опухолей.

Тогда хозяин решил искать другое лечение. Сначала программист с помощью нейросети составил план действий, затем добился генетического анализа здоровых и поражённых тканей Рози, чтобы понять, какие изменения связаны с болезнью.

После этого Конингем обработал данные с помощью ИИ и подобрал вариант терапии. К работе подключились специалисты из Университета Нового Южного Уэльса, а затем исследователи, занимающиеся мРНК-технологиями. В итоге для собаки создали индивидуальную вакцину.

Первую дозу препарата Рози ввели в декабре. По словам учёных, после этого одна из крупнейших опухолей уменьшилась примерно вдвое, а сама собака стала чувствовать себя лучше.

История Рози заинтересовала специалистов, которые работают над похожими методами лечения людей. Исследователи считают, что этот случай показал возможности персонализированного подхода, хотя до его широкого применения ещё далеко. Сейчас хозяин собаки и учёные готовятся к следующему этапу. Они пытаются понять, почему часть опухоли не ответила на первую вакцину, и создают новый вариант препарата.