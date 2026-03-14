В Госдуму внесут законопроект о повышении пособия при рождении ребёнка

Партия «Справедливая Россия» планирует на следующей неделе внести в Госдуму законопроект о повышении единовременного пособия при рождении ребёнка до 50 тыс. рублей. Об этом, ссылаясь на председателя партии Сергея Миронова, пишет ТАСС в субботу, 14 марта.

По его словам, инициатива войдёт в резолюцию, которую партия направит в правительство РФ по итогам Всероссийского форума молодых мам.

«На следующей неделе справороссы внесут новый законопроект о повышении единовременного пособия при рождении ребёнка до 50 тысяч», — приводит слова Миронова пресс-служба партии.

Всего в резолюцию включат около 50 предложений в сфере демографической политики. Депутат отметил, что главная задача инициатив — создать условия, при которых семьи будут чувствовать поддержку государства.

«Мы должны сделать так, чтобы наши дорогие женщины не боялись рожать, были уверены, что государство поможет им растить детей», — сказал Миронов.

Среди других предложений партии — введение прогрессивной шкалы материнского капитала, компенсации за аренду жилья для молодых семей и частичное списание ипотечного кредита после рождения детей.

В частности, предлагается компенсировать семьям, снимающим жильё, 50% арендной платы после рождения первого ребёнка, 75% — после второго и 100% — после третьего. Для семей с ипотекой также предлагается постепенно списывать долг: 25% после рождения первого малыша, 50% — второго и полностью — после появления третьего.

С 1 февраля 2026 года размер единовременного пособия при рождении ребёнка — 28 450 рублей. Это больше на 5,6% по сравнению с 2025 годом, когда выплата составляла 26 941 рубль.