Просто притворяются: учёные выяснили, что некоторые акулы генетически ближе к скатам

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Американские биологи пришли к выводу, что некоторые рыбы, которых принято называть акулами, генетически могут быть ближе к скатам, чем к другим акулам. Об этом говорится в исследовании, посвящённом эволюции хрящевых рыб. Результаты публикует «Вокруг света».

Акулы, скаты и другие морские обитатели относятся к группе хрящевых рыб — животных с особым типом скелета. Учёные предполагают, что их общий предок существовал более 400 млн лет назад и также был связан с костистыми рыбами.

В ходе исследования специалисты проанализировали геномы 48 видов акул, скатов и других представителей этой группы. Учёных интересовали два типа генетических данных. Сначала они изучили 840 участков ДНК, содержащих гены, кодирующие белки и присутствующие у всех исследуемых видов. Затем специалисты проанализировали ещё 350 древних последовательностей ДНК, которые почти не изменились в процессе эволюции.

По итогам работы исследователи предположили, что скаты могут быть одной из ветвей акульей эволюции. При этом предки современных акул, по их данным, появились раньше остальных хрящевых рыб.

Учёные отмечают, что теперь им предстоит выяснить, действительно ли все животные, которых относят к акулам, образуют единую эволюционную группу. Особый интерес у исследователей вызывают акулы семейства Hexanchidae. Если окажется, что они значительно отличаются от других акул и скатов, это может означать, что их необычное строение челюсти представляет собой раннюю эволюционную форму челюстного аппарата.