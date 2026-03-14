Врач рассказал, как правильно питаться во время Великого поста

Во время Великого поста важно следить за тем, чтобы питание оставалось полноценным и сбалансированным. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры поликлинической терапии Пироговского Университета Ольга Сайно.

По словам специалиста, несмотря на отказ от мяса, рыбы и молочных продуктов, рацион должен сохранять правильное соотношение белков, жиров и углеводов. Принимать пищу рекомендуется небольшими порциями — примерно по 250–300 граммов — 5–6 раз в день с интервалом около трёх часов.

Основным источником белка в этот период становятся растительные продукты. Врач советует включать в рацион бобовые — горох, нут, сою и фасоль. Белок также содержится в гречке, цветной капусте, грибах и орехах. При этом растительный белок усваивается хуже животного, поэтому его количество в рационе должно быть больше.

Особое внимание стоит уделить углеводам. Предпочтение лучше отдавать сложным углеводам, которые обеспечивают организм энергией и не вызывают резких скачков уровня глюкозы в крови. Они содержатся в цельнозерновых продуктах, бобовых, орехах, а также в ягодах, фруктах и некрахмалистых овощах.

От простых углеводов — сладостей и кондитерских изделий — лучше отказаться или максимально сократить их употребление. Если хочется сладкого, врач рекомендует выбирать сухофрукты, которые помимо сахара содержат витамины, минералы и пищевые волокна.

Источником жиров во время поста становятся растительные масла — оливковое, подсолнечное, рапсовое, кукурузное, льняное и другие. Полезные жиры также содержатся в авокадо, семенах и орехах. Эти продукты богаты токоферолом, провитамином A и незаменимыми жирными кислотами омега-6 и омега-9.

Из-за отказа от животной пищи может возникнуть дефицит некоторых минералов, в частности кальция, йода и цинка. Для их восполнения специалист советует включать в рацион морскую капусту, отруби, бобовые, семена и орехи.

Также организм может недополучать витамины, которые обычно поступают с мясом, рыбой и молочными продуктами — например, B12, D и К2. Их частично можно получить из каш, хлеба из цельнозерновой или грубой муки, макарон и овощей, таких как капуста, репа или редька. При необходимости можно использовать витаминно-минеральные комплексы.

Кроме того, во время поста важно соблюдать питьевой режим и употреблять около 1,5–2 литров жидкости в день. При этом врач напоминает, что строго соблюдать пост не рекомендуется людям с хроническими заболеваниями, беременным и кормящим женщинам, детям и пожилым.