Из гигантского разлома на звезде к Земле понесётся усиленный поток солнечного ветра

В ближайшие сутки ожидается рост скорости набегающего на Землю потока солнечного ветра. Об этом предупредили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН в пятницу, 13 марта.

Причиной усиливающейся космической непогоды учёные называют корональную дыру, похожую на гигантский разлом, протянувшийся от южного до северного полюса Солнца. Если эксперты не ошиблись в расчётах, уже к полуночи возрастёт вероятность формирования интенсивных полярных сияний. 

Учёные уже предупреждали, что на Земле в пятницу, 13 марта, начнётся магнитная буря.

