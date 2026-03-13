В одно ухо влетело: врач рассказал, как использовать гарнитуру для телефона, чтобы не лишиться слуха

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Прослушивание музыки в одном наушнике может привести к необратимым последствиям. Об этом предупредил оториноларинголог Красногорской клинической больницы министерства здравоохранения Московской области Бахтиёр Рахимов, сообщает РИА Новости.

«Постоянное использование одного наушника может привести к неравномерной нагрузке на слуховые пути и повышенному риску снижения слуха на одной стороне. При высоких громкостях усиливается вероятность развития шумовой нейросенсорной тугоухости», — рассказал врач.

Чтобы не возникало ощущение дискомфорта, заложенности и утомляемости слуха, следует чередовать наушники, контролировать громкость и делать перерывы каждые два часа.