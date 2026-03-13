07:43

Киев ударил беспилотниками по 12 регионам России — Минобороны РФ

  1. Россия и мир
Автор:

Российские средства ПВО отразили атаки украинских беспилотников на 12 регионами страны, а также акваторией Чёрного и Азовского морей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в пятницу, 13 марта.

За ночь перехвачены и уничтожены 176 дронов самолётного типа:

  1. 80 — над Республикой Крым;
  2. 29 — над Республикой Адыгея;
  3. 25 — над Краснодарским краем;
  4. 18 — над акваторией Азовского моря;
  5. 7 — над Ростовской областью;
  6. 5 — над Курской областью;
  7. 3 — над Ставропольским краем;
  8. 2 — над Брянской областью;
  9. 2 — над акваторией Чёрного моря;
  10. по одному над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областями  и Республикой Татарстан.

В России специалисты Волгоградской академии МВД запатентовали беспилотный патрульный комплекс для наблюдения за массовыми мероприятиями.

