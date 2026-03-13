Киев ударил беспилотниками по 12 регионам России — Минобороны РФ

Российские средства ПВО отразили атаки украинских беспилотников на 12 регионами страны, а также акваторией Чёрного и Азовского морей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ в пятницу, 13 марта.
За ночь перехвачены и уничтожены 176 дронов самолётного типа:
- 80 — над Республикой Крым;
- 29 — над Республикой Адыгея;
- 25 — над Краснодарским краем;
- 18 — над акваторией Азовского моря;
- 7 — над Ростовской областью;
- 5 — над Курской областью;
- 3 — над Ставропольским краем;
- 2 — над Брянской областью;
- 2 — над акваторией Чёрного моря;
- по одному над Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Липецкой областями и Республикой Татарстан.
В России специалисты Волгоградской академии МВД запатентовали беспилотный патрульный комплекс для наблюдения за массовыми мероприятиями.