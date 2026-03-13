Вечер пятницы землянам разнообразит магнитная буря

На Земле в пятницу, 13 марта, начнётся магнитная буря. Об этом предупредили специалисты Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Интенсивность космической непогоды оценивают в 5 баллов из 10 возможных (уровень G1). Пик геомагнитного возмущения придётся на конец рабочего дня с 18:00 до 21:00.