Песков: Хватит думать о Телеграме, думайте о MAX

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о необходимости уделять больше внимания развитию аудитории в MAX. Об этом пишет ТАСС в среду, 11 марта.

Выступая на конференции «Современные медиа: технологии, смыслы, кадры» в Высшей школе экономики, Песков подчеркнул, что медиарынку стоит активнее работать с Max.

«Хватит думать о Телеграме, думайте о MAX!» — заявил представитель Кремля.

Так Песков отреагировал на реплику гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселёва, который сравнил аудитории двух платформ.