В РПЦ посоветовали играть с детьми в настолки и Genshin Impact во время поста

Во время Великого поста освободившееся от готовки и походов по магазинам время стоит проводить с семьёй — например, играть с детьми в настолки и Genshin Impact12+. Такое мнение высказал руководитель миссионерского отдела Песоченской епархии священник Владислав Береговой, его РИА Новости цитирует во вторник, 10 марта.

«В пост ты тратишь меньше времени на приготовление изысканных блюд, походы по магазинам — потрать чуть-чуть на что-то более полезное. На то, чтобы погулять с женой по парку или по сугробам, побыть с детьми и поиграть в настолки или в Genshin Impact. Почитать Евангелие, в конце концов: хорошо бы в дни Великого поста почитать хотя бы весь Новый Завет», — рекомендовал представитель РПЦ.

Береговой также добавил, что смысл поста не сводится к ограничениям в рационе. Если человек в это время выбирает более простую и дешёвую пищу, освободившиеся деньги можно направить тем, кто нуждается в еде круглый год.

В 2026 году Великий пост начался 23 февраля и завершится 11 апреля — вместе со Страстной неделей.