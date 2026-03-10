В Литве сообщили о возвращении большей части застрявших в Беларуси тягачей и полуприцепов

Более 60% грузовиков, которые остались в Беларуси после закрытия границы в октябре 2025 года, уже вернулись в Литву. Об этом, ссылаясь на LRT, пишет «Коммерсант» во вторник, 10 марта.
Как отметили в Литовской ассоциации автоперевозчиков Linava, всего на специальных стоянках в Беларуси находились более 1,4 тысячи тягачей и полуприцепов. Из них 868 машин уже доставили домой, уточнил представитель Национального центра управления кризисами (NKVC)Дарюс Бута.
Спор между странами тянется с прошлого года. Литовские власти обвиняли Беларусь в запусках метеозондов, которые, по их версии, использовались для переброски контрабанды, однако в Минске эти обвинения отрицали. На фоне конфликта Вильнюс ограничивал движение на границе и жёстко высказывался в адрес собственных перевозчиков, заявляя, что те возвращаются из соседней республики с «промытыми мозгами».