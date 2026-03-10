Солнечный штиль продлится до выходных: на звезде появилась новая корональная дыра

На Солнце, которое с конца февраля перестало производить мощные вспышки, сформировались очертания новой корональной дыры. Об этом рассказали сотрудники Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН во вторник, 10 марта.

«Воздействие на Землю от неё ожидается начиная с субботы, 14 марта. До этого момента прогнозируется практически полный штиль», — рассказали о космической погоде учёные.

По прогнозу астрофизиков, вероятность геомагнитных возмущений 10 марта составляет 20 %, слабых бурь — 7 %.