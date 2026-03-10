Россиян накормят органическим манго

Египетская компания будет поставлять на российский рынок манго, выращенные без применения химикатов. Сельхозпроизводитель получил соответствующий сертификат. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 10 марта.

«Получение органического сертификата подтверждает, что египетский производитель соблюдает все установленные российским законодательством требования к органической продукции. Наличие сертификата даёт право маркировать продукцию как органическую», — говорится в сообщении.

Помимо того, что в процессе выращивания производитель не использует пестициды и гербициды, процесс сбора, сортировки и упаковки исключает применение любых искусственных добавок, консервантов и методов генной инженерии, а также гарантирует полную прослеживаемость продукции от дерева до прилавка, что обеспечивает чистоту и натуральность фруктов.