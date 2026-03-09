Пролетел над Европой и взорвался над Германией: двухметровый метеорит вызвал переполох в Старом Свете

Метеорит размером примерно 2-3 метра пролетел над Западной Европой и взорвался между немецкими городами Кобленц и Франкфурт-на-Майне. Об этом рассказали в Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.

Объект на вечернем небе 8 марта в течение 10 секунд выдели во Франции, Швейцарии, Бельгии, Люксембурге и Нидерландах. Яркость болида в сотни раз превышала яркость полной Луны. На высоте примерно 20-40 км от поверхности Земли космический гость начал разрушаться, что сопровождалось яркими вспышками. 

В Кобленце один из осколков размером несколько сантиметров пробил крышу жилого дома. Сообщения о падении фрагментов также поступили из других регионов Германии. 

