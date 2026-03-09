От группы «Иванушки International» останется только половина

Композитор Игорь Матвиенко, создавший в 1995 году группу «Иванушки International», заявил, что музыкальный коллектив, вероятно, придётся переименовывать. Об этом сообщает ТАСС в понедельник, 9 марта.

«Вот так будут теперь называться и писаться: группа «Иванушки», а слово International — зачёркнуто. Официально прошу не называть меня «продюсер» — я теперь художественный руководитель», — отреагировал Матвиенко на закон об использовании иностранных слов.

«Вообще англицизмы надоели. Тем не менее кто хочет оставить английские названия, я бы предложил ввести дополнительный налог на это», — предложил артист.